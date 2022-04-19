5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع للأقطان في الغربية

دفعت قوات الحماية المدنية بالغربية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب داخل مصنع للأقطان وأتت النيران على محتوياته بالكامل فى قرية محلة خلف التابعة لدائرة مركز سمنود.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى، باندلاع حريق داخل مصنع للأقطان والفيبر بقرية محلة خلف، دون وقوع إصابات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان الحادث، وجرى السيطرة على ألسنة النيران، قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.