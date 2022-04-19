الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع للأقطان في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

دفعت قوات الحماية المدنية بالغربية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب داخل مصنع للأقطان وأتت النيران على محتوياته بالكامل فى قرية محلة خلف التابعة لدائرة مركز سمنود.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من الأهالى، باندلاع حريق داخل مصنع للأقطان والفيبر بقرية محلة خلف، دون وقوع إصابات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان الحادث، وجرى السيطرة على ألسنة النيران، قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

الدفع سيارات حماية مدنية للسيطرة على حريق مصنع للأقطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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