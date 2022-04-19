خلال عيد الفصح.. جرائم الطعن وإطلاق الرصاص تهدد المجتمع الأمريكى

أفاد تقرير أمريكي أن حوادث الطعن باتت تهدد المجتمع الأمريكي، بعدما تزايدت إلى حد كبير في عدد من الولايات.

تم إغلاق مدرسة ثانوية في ولاية كاليفورنيا بعد أن طعن متسلل طالبًا، حسبما أفادت منطقة مدرسة ستوكتون الموحدة.



وقالت المنطقة إنه تم القبض على المشتبه به وتم نقل الطالب إلى المستشفى، وتم التعرف على المشتبه به فقط كشخص بالغ ، وفقًا لشبكة سي بي إس ساكرامنتو.



وأوضحت منطقة المدرسة أن المستشارين موجودون في الموقع لمساعدة الطلاب على معالجة الحادث.



من جهة أخرى تحقق الشرطة الأمريكية بعد العثور على جثة امرأة داخل حقيبة من القماش، حسبما ذكرت شبكة سي بي إس نيويورك.



وقالت الشرطة إن رجلاً كان يمشي مع كلبه بعد الساعة 8 صباح يوم السبت عندما صادف الحقيبة، حيث وصل الضباط ووجدوا جثة جال بداخلها و لم يكن بدأ الجسد في التحلل.

كما شهدت الولايات المتحدة 3 حوادث إطلاق نار جماعي هزت البلاد خلال عطلة عيد الفصح، وأدت الحوادث الثلاثة التي شهدتها كل من ساوث كارولينا وبيتسبرج إلى مقتل شخصين قاصرين وإصابة ما لا يقل عن 31 شخصًا آخرين.

ووفقًا لوكالة (أسوشيتد برس) فقد قالت السلطات في ساوث كارولينا إنها تحقق في واقعة إطلاق نار على ملهى ليلي في مقاطعة هامبتون في وقت مبكر من الأحد، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص على الأقل.



وقالت الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع وفيات في الحادث، فيما لم تتوافر معلومات حول طبيعة وشدة الإصابات.

في غضون ذلك، قتل شخصان قاصران في بيتسبرغ، وأصيب 8 أشخاص على الأقل خلال إطلاق نار وقع في حفلة منزلية. وقال سكوت شوبرت، رئيس قسم شرطة بيتسبرغ، إن إطلاق النار الذي أعقب مشاجرة وقع في حوالي الساعة 12:30 صباحًا خلال حفلة كانت مقامة في عقار مستأجر تجمع فيه مئات الأشخاص، غالبيتهم دون السن القانونية.