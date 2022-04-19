محافظة القاهرة تُعوض 320 أسرة من متضرري توسعة شارع حسين كامل

تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، مساء اليوم الإثنين، أعمال توسعة شارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة.

وأوضح نائب محافظ القاهرة أنه تم صرف التعويضات لسكان الصف الأول من شارع حسين كامل والانتهاء من صرف تعويضات لعدد 320 أسرة ومحل من إجمالى 400 أسرة.

وأكد صابر أن إجمالى التعويضات بلغت 248 مليون جنيه.

وأعلن إبراهيم صابر نائب المحافظ، في تصريحات سابقة له، أن قيمة تعويضات السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل بألماظة بلغت 187 مليون جنيه، ويتم تعويض السكان بالقيمة السعرية للمنطقة وفقا لخبراء التقييم، وذلك لصرف التعويض العادل والمناسب، مع إمكانية الحصول على وحدة سكنية بديلة إذا رغب السكان بمشروع جاردينيا.

وتاتي الاعمال في اطار خطة الدولة لتوسعة الشوارع المرورية والمسارات بما يتماشى مع روح التطويرات الجارية.