الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب الثاني الثانوي يستعدون لأداء امتحان الرياضيات التجريبي غدًا

طلاب
طلاب

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، غدًا الثلاثاء، الامتحان التجريبي لمادة الرياضيات للقسمين العلمي والأدبي، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت على مدار اليوم الدراسي، للتدريب على منصة الامتحان الجديدة.

ويعد تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية التدريبية، استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء الموافق 26 ابريل الجاري، امتحان مادة مادة الاحياء.

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي يوم 27 ابريل، امتحان مواد الأحياء(علمي)- مادة الجغرافيا(ادبي)

ويتم عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى داخل المدرسة، ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، ان تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فسيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة  للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم وضع أسئلة الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الامتحانات التجريبية الأسئلة المقالية والموضوعية.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم، بضرورة تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، وتوفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المالية. 

العام الدراسي امتحانات الصف الأول الثانوي المدارس الحكومية التربية والتعليم المديريات التعليمية وزارة التربية والتعليم

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