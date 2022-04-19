«تموين بورسعيد»: ضبط 150 كيلو أسمنت سيراميك منتهى الصلاحية

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط كميات من أسمنت السيراميك منتهية الصلاحية.

ضمت الحملة كلًا من “صابر الليلى رئيس الحملة وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية”.

وأسفرت الحملة عن ضبط 150 كجم “أسمنت سيراميك منتهي الصلاحية ويباع للمواطنين على انه صالح للاستخدام مما تتسبب فى أضراراً مادية ومعنوية لمستخدميها بعد تتسببها فى تسريب المياة من خلالها بسبب سرعة تشققها وتآكُلها نتيجة فقدان المادة الفعالة للمنتج وذلك لانتهاء صلاحيتها.