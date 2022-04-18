قتيلان و4 مصابين بانقلاب أتوبيس فى سوهاج

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون؛ إثر انقلاب أتوبيس نقل جماعي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده انقلاب أتوبيس نقل جماعي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث وبالفحص تبين انقلاب أتوبيس نقل جماعي، يستقله 40 راكبًا من بينهم سودانيون، واختلت عجلة القيادة بيد السائق عند الكيلو 80، دائرة مركز أخميم، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس على جانب الطريق الصحراوي الشرقي مما نتج عنه مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وتم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

تم تحُرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.