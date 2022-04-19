اليوم.. حفل غنائى لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بالأوبرا

تقدم فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية حفل غنائى موسيقى، برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، وإشراف الدكتور هشام العربى، وقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية فى تمام الساعه التاسعه والنصف مساء.

تنطلق فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي مساء الأحد 10 أبريل 2022 من سور القاهرة الشمالي بعد تأجيل الاحتفال لمدة عامين، بسبب وباء كورونا، حيث أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اختيار مدينة القاهرة المصرية، عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.

وأعلن الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الاحتفاء بمدينة القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقداه في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة 7 -12-2021.

وكانت مصر قد تسلمت شعلة تنصيب (القاهرة) عاصمة الثقافة الإسلامية خلال عام 2020 خلفا للعاصمة التونسية، وذلك في الاحتفال الذي أقامته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بمدينة الثقافة في تونس في 19-12-2019 .

ويهدف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب التي تتشارك في الكثير من المفردات والعناصر من خلال إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية، كما يعمل على إبراز مضامين التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش أمام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية العريقة.

نبذة عن الإسيسكو

الإسيسكو هي "منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة"، وتعمل في إطار "منظمة التعاون الإسلامي"، تعني بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال بين البلدان الإسلامية، وتعمل على تدعيم الروابط بين الدول الأعضاء ومقرها الرباط. تأسست المنظمة عام 1979، وتضم في عضويتها 54 دولة .

تبنت (الإيسيسكو) برنامج عاصمة الثقافة الإسلامية، ويتم إسناده سنويًا إلى ثلاث مدن إسلامية عريقة إلى جانب العاصمة التي تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة الذي ينعقد كل عامين، وتمتد الاحتفالات على مدار عام كامل.

وتم توقيع الاتفاق على إقامة هذه التظاهرة منذ عام 2001 مع انعقاد المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الثقافة وتم اعتماده في المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة الذي انعقد في الجزائر عام 2004 ، وحملت مكة المكرمة اللقب الأول عام 2005 ثم تداولت المدن الإسلامية اللقب وعلى التوالي انتقل إلى حلب (سوريا) فاس (المغرب) الإسكندرية (مصر) القيروان (تونس) تريم (اليمن) تلمسان (الجزائر) النجف (العراق) المدينة المنورة (السعودية) الشارقة (الإمارات) نزوى (سلطنة عمان) الكويت (الكويت) عمان (الأردن) المنامة (البحرين) تونس (تونس) حتى وصلت إلى القاهرة عام 2020 الذي اختارت منظمة (الايسيسكو) خلاله أيضا العاصمة الأوزبكية (بوخاري) عاصمة الثقافة الإسلامية في المنطقة الآسيوية و(باماكو) بجمهورية مالي في أفريقيا .