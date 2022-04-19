بعد جريدة «القاهرة».. «هيئة الكتاب» تبحث عن رئيس تحرير جديد لـ«عالم الكتاب»

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب للبحث عن رئيس تحرير جديد لمجلة "عالم الكتاب"، والتى يتولى رئاسة تحريرها الدكتور زين عبد الهادى منذ سبع سنوات وتحديدًا منذ سبتمبر 2016.

يأتي ذلك بعد إنهاء انتداب الكاتب الصحفى عماد الغزالى من رئاسة تحرير جريدة "القاهرة"، ووقوع اختيار الهيئة وزارة الثقافة على الكاتب زين خيرى شلبى لتولى رئاسة تحرير الجريدة خلفًا له.

وعلمت “الدستور” من مصادر داخل “هيئة الكتاب” أن اللجنة المركزية للنشر هى التى تحدد فى اجتماعات دورية بعد تقييم شامل لمشروعات رؤساء التحرير التى أنجزت مما لم تنجز بعد، وبناءً عليه يتحدد اختيار رئيس تحرير جديد من عدمه.

مجلة "عالم الكتاب" تعنى بإلقاء الضوء على الإنتاج الفكري والثقافي المصري والعربي والغربي والتعريف به من خلال عرض الإصدارات بصور شتى، منها فى صورة عرض موجز لموضوع الكتاب بجانب البيانات الببليوجرافية، ومنها ما هو موجه للقارئ المتخصص من خلال عرض الإنتاج المصرى من الكتب فى صورة ببليوجرافية فقط، وكل هذه العروض مصاحبة بصورة الغلاف، هذا إلى جانب باب منفصل شامل للكتب المترجمة بدور النشر المصرية، وكذلك الكتب المحققة والأعمال المخطوطة مع التعريف بأسماء المؤلفين والرواد الأوائل الذين قاموا بتأليف كتب التراث، كما تفرد المجلة بابًا خاصًا بالدراسات النقدية التى قدمها كبار المتخصصين فى هذا المجال.

بدأ صدور هذه المجلة فى يناير 1984 وكانت تعنى بتقديم المشكلات المتعلقة بإنتاج ونشر وتوزيع الكتاب، إلى جانب الأبحاث والإحصائيات التى تفيد المكتبات العامة فى وضع خطة انتقائية لمحتواها.

وقد توقف إصدارها بعد العدد 59 في عام 1998 وكان رئيس تحريرها آنذاك د. سعد الهجرسي، ثم أعيد إصدارها عام 2007 فى شكل متطور جديد من خلال قطع متميز برئاسة تحرير د. ناصر الأنصاري، حتى أكتوبر 2009 حيث تولى د. صابر عرب رئاسة تحريرها، كما تولى الكاتب والصحفي بمجلة اخبار الأدب محمد شعير رئاسة تحريرها، والدكتور زين عبد الهادي من سبتمبر 2016 حتى الآن.