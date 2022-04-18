الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفد حكومي موريتاني يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي

البنك الدولي
البنك الدولي

توجه وفد حكومي موريتاني إلى واشنطن اليوم الإثنين للمشاركة في اجتماعات الربيع السنوية التي ينظمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وذكر بيان حكومي إن وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو ووزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، ومحافظ البنك المركزي السيد محمد الأمين ولد الذهبي توجهوا إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي.

وأضاف المصدر أن الوزراء يرافقهم مسؤولون من قطاعاتهم للمشاركة في هذه الاجتماعات التي تنظم للمرة الأولى من نوعها بشكل حضوري ومباشر منذ ظهور جائحة كورونا حيث كانت الاجتماعات تعقد عن بعد.

وسيتم خلال هذه الاجتماعات، مناقشة قضايا المناخ، والتحول الرقمي والهشاشة والصراع، والاستثمار.

نواكشوط البنك الدولي واشنطن موريتانيا الحكومة الموريتانية

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