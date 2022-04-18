الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تتوصل لانتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة أيمن هدهود

جثة
جثة

كشفت النيابة العامة، مساء اليوم، عن أنها تلقت تقرير الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى أيمن هدهود.

وأثبت التقرير عدم وجود أي آثار أو مظاهر إصابية حيوية بالجثمان تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك أو تجاذب، فضلًا عن خلوِّ الجسد من الموادّ المخدرة والسامَّة، وأن الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب نتج عنها توقف الدورة الدموية والتنفسية، ما أدى إلى الوفاة.

وأعلنت النيابة انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المدعو أيمن هدهود.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت في أعقاب صدور بيان النيابة السابق في الواقعة تداولَ منشوراتٍ أذاعها البعضُ بمواقع التواصل الاجتماعي، وانساق وراءَهَا آخرون للتشكيكِ في سلامةِ إجراءات التحقيق بالواقعة، وادعاءِ قصورَها؛ وذلك بغرض الإثارة وتكدير السِّلم العام.

النائب العام تقرير الطب الشرعي الطب الشرعي أيمن هدهود

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