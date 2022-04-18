داليدا خليل تكشف تفاصيل دخول نجلتها «سيليا» مجال التمثيل (صور)

عبرت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عن سعادتها بالاشتراك في المسلسل اللبناني الجديد "بيوت من ورق" والذي تشارك بجانبها الفنانة السورية سوزان نجم الدين، لافتة إلى أنها تتمنى أن تشاركها ابنتها سيليا أحمد أحد أعمالها التمثيلية .

وقالت داليدا لـ"الدستور"، إنها تشجع ابنتها الطفلة سيليا أحمد على دخول عالم التمثيل منذ الصغر، حتى تكتسب خبرة في هذا المجال الذي وصفته بـ «الصعب».

وأشارت إلى أنها تحب أن تدخل سيليا عالم التمثيل من صغرها، لأنها رأت فيها حبًا للكاميرا على الرغم من صغر سنها، لافتة إلى أنها ستجعلها تشارك في عمل فني قريبًا معها، ستفصح عن تفاصيله خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدة أنها تحضر خلال الفترة المقبلة لفيديو كليب يتحدث عن الامومه كهدية لنجلتها، التي سوف تظهر معها كموديل خلال العمل المنتظر تصويره قريبًا.

من هي داليدا خليل؟

كانت داليدا خليل أطلت مؤخراً كضيفة شرف في مسلسل "​بارانويا​"، من بطولة الممثل السوري ​قصي خولي​ والممثلة اللبنانية ​ريتا حايك​، وباقة من الممثلين.

وكانت آخر الأغنيات التي طرحتها داليدا خليل، أغنية بعنوان «مودي عالي»، عبر موقع اليويتوب، وحققت اكثر من 3 مليون مشاهدة.

وشاركت في أكثر من 25 مسلسلاً لبنانيًا وعربيًا، والجدير بالذكر أنها ظهرت للمرة الأولى في مسلسل "فيفتي فيفتي" العام 2007 .

حصلت خلال مسيرتها الفنية الناجحة على جوائز عديدة في مشوارها الفني، مِنها (جائزة الـ Murex d'Or) كأفضل ممثلة صاعدة سنة 2012، كما شاركت مؤخرًا في مسلسل أمير الليل مع البوب ستار رامي عياش(Pop Star Ramy Ayach) وعدد اخر من الاعمال المهمة .