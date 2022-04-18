9 مصابين بحادث مرورى على الطريق الصحراوى الغربى

أصيب 9 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتمت إزالة آثار الحادث لتيسير حركة المرور بالطريق الصحراوي الغربي.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلى سمالوط النموذجي.