الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.. وبينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية

إطلاق صاروخ من غزة
إطلاق صاروخ من غزة

دوت صافرات الإنذار، منذ قليل، في مستوطنات غلاف قطاع غزة المحاصر، بعد رصد عملية إطلاق صاروخ تجاهها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، منذ قليل: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في غلاف غزة، تم تحديد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة وتم اعتراض الصاروخ ببطاريات القبة الحديدية".

إسرائيل تعقد جلسة مشاورات أمنية

وأعلنت السلطات الإسرائيلية حالة التأهب في مستوطنة «أشكول»، خشية تجدد إطلاق الصواريخ من غزة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وسيعقد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، جلسة لتقييم الوضع، بحضور بيني جانتس وزير الجيش، وأفيف كوخافي رئيس الأركان.

ومن المقرر أن يتم، خلال الاجتماع، تحديد طبيعة الرد الإسرائيلي على عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة.

من جانبها، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، النار على أراضٍ زراعية شرق قطاع غزة.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من تصاعد حدة التوتر، وإندلاع تصعيد عسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى.

ونفذت القوات الإسرائيلية، خلال الثالثة أيام الماضية، عمليتي اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين الفلسطينيين داخله، كما أطلقت النار عليهم. 

غزة إطلاق صاروخ قطاع غزة الفصائل الفلسطينية رئيس الوزراء الاسرائيلي الجيش الإسرائيلي القبة الحديدية المسجد الأقصى

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وائل لطفي

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