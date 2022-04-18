الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يستضيف اجتماعًا طارئًا للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة سياسات إسرائيل

القدس
القدس

تستضيف العاصمة الأردنية عمان، الخميس المقبل، اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى وسبل التصدي له.

وتضم اللجنة، التي ترأسها الأردن، المملكة العربية السعودية، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، الجزائر، دولة فلسطين، دولة قطر، مصر، والمغرب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن بيان الخارجية الأردنية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستشارك بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن في اجتماع اللجنة الذي يحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع الطارئ في العاصمة الأردنية عمان، الخميس المقبل بعد مشاوراتٍ أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظرائه أعضاء اللجنة ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية.

عمان الأردن فلسطين

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