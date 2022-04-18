«سفراء الأزهر» يطلق برنامج التمويل لـ123طالبة من كلية التمريض

نظم مشروع "سفراء الأزهر" تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" برنامج "التمويل الشخصي" لعدد 123 طالبة من كلية التمريض بنات القاهرة.

تناول البرنامج تدريب الطالبات على (التخطيط والإدارة للموارد المالية الشخصية - أهمية وضع الميزانية - معرفة الدور الذي يلعبه الإدخار في الموارد المالية الشخصية - أهمية الائتمان ونتائج الاستخدامات الحكيمة والسيئة للائتمان - استكشاف أساسيات حماية المستهلك).

كما شمل البرنامج وجود ممثلين عن بنك القاهرة؛ لتقديم العديد من الخدمات للمشاركين كفتح حساب بنكي وتوعيتهم بأهمية بطاقات الائتمان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة آمال السباعي -عميدة الكلية-، الدكتورة رشا البربري -وكيلة الكلية-، وبالتنسيق مع ابتسام عبدالرحمن -مسئول مشروع سفراء الأزهر بكلية التمريض-، ومحمد حافظ - مدرب بمؤسسة "إنجاز مصر".

فى سياق آخر، شهدت منطقة "سكاربورو" في مدينة تورنتو الكندية حادثًا عنصريًا جديدًا، حيث تعرض عدد من المسلمين لإطلاق نار عشوائي عقب انتهائهم من صلاة القيام بالمركز الإسلامي.

ووفق ما أفادت به الشرطة فإن الحادث الإرهابي أسفر عن إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و35 عامًا وبعضهم متزوج وله أطفال، وقد خرج ثلاثة منهم من المستشفى في الوقت الحالي. هذا ولا يزال البحث جاريًا عن المتورطين في إطلاق النار، كما أعلنت الشرطة عن عدم قدرتها بعد على تحديد الصلة بين الهجوم والمعتقدات الدينية للضحايا.

من جانبهم، عبّر أفراد من الجالية المسلمة في المنطقة عن بالغ قلقهم حيال ما حدث، وطالبوا الشرطة بسرعة القبض على الجناة ومحاكمتهم.

يأتي هذا الحادث العنصري في وقت يتصاعد فيه خطاب العنصرية والكراهية في الدول الأوروبية وكندا، وقد سبق أن حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تداعيات هذا الخطاب على المواطنين الآمنين الذين يتم تصنيفهم وفق هذا الخطاب حسب الدين أو اللون أو العرق، وهى جميعًا تصنيفات لا تخلف سوى الفرقة والعنف داخل المجتمع.