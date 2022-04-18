نجاة 6 من موت محقق بانقلاب أتوبيس فى سوهاج

نجا 6 أشخاص من موت محقق على الطريق الصحراوي الشرقي في سوهاج، إثر انقلاب أتوبيس محمل بالركاب من بينهم مصريون وسودانيون، عند نقطة الكيلو 80 نتج عنه إصابة 6 أشخاص جار نقلهم جميعًا إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

تم الدفع بقوات الإنقاذ البري إلى مكان الحادث من أجل إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا بسبب الحادث.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطريق، يفيد بانقلاب أتوبيس لنقل الركاب على الطريق الصحراوى الشرقى عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق وتم التعامل مع الحادث عقب الدفع بـ10 سيارات إسعاف، وقوات إدارة المرور إلى مكان الواقعة على الطريق الصحراوى الشرقى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية بانقلاب أتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم أس 4156 على الطريق الصحراوى الشرقى وعلى متنه عدد من الركاب المصريين والسودانيين في الطريق إلى أسوان، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

نتج عن الحادث إصابة 6 من مستقلى الأتوبيس تم نقلهم إلى المستشفى الجامعى، لتلقى العلاج حيث تم الدفع بقوات إدارة تأمين الطرق وقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم تأمين حركة المصابين من خلال مرفق الإسعاف بتحريك 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتم التأكد من سلامة باقى مستقلى الأتوبيس.

وعلى جانب آخر تجرى الآن أعمال رفع آثار انقلاب الأتوبيس من على الطريق الصحراوى الشرقى وذلك لإعادة حركة السير على الطريق، عقب توقفه جزئيًا وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.