الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه بسلاح نارى فى المرج

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه بسلاح ناري بندقية خرطوش، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بالعزبة البيضاء في المرج.

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البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج بلاغا من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة النارية على يد مسجل خطر، بسبب خلافات علي جراج بين المتهم ووالد الضحية وأثناء تدخل الضحية وشقيقه المصاب للدفاع عن والدهما أطلق المتهم صوبهما أعيرة  نارية ببندقية خرطوش كانت بحوزته، ولقى مصرعه أحدهما وأصيب الآخر، وقام بالفرار وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

سلاح نارى قسم شرطة القاهرة قتل شاب المرج

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وائل لطفي

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