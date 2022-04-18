الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تأييد حبس سائق توك توك لمدة عام بتهمة صدم شخص بالغربية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة مستأنف الطفل في طنطا، برئاسة المستشار محمد سليم، حكمًا بتأييد حبس سائق توك توك "حدث"، لمدة عام بتهمة صدم شخص، أثناء عبوره طريق كورنيش ترعة القاصد التابع لحي ثان طنطا فى الغربية.

تعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا يتضمن استقبال المستشفى الجامعي بطنطا "قاضى" مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وحالته سيئة وتبين من تحريات المباحث، أن المصاب نزل من سيارته، وحال عبوره طريق الكورنيش صدمه "توك توك" يسير في الاتجاه المعاكس بسرعة جنونية وفر قائد المركبة هاربا.

بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية، وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه طفل عمره 16 عاما، وتمكنت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا من ضبطه والمركبة البخارية الخاصة به.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية إلى محكمة الطفل بطنطا، والتي قررت بعد تداول القضية حبسه لمدة عام، وقدم دفاع المتهم طعنًا على الحكم أمام محكمة مستأنف الطفل بطنطا، وقررت إعادة المحاكمة والتى أيدت الحكم نفسه.

كما قررت محكمة الطفل بطنطا فى محافظة الغربية دائرة الاستئناف الاثنين، تأجيل أولى جلسات نظر استئناف الحكم الصادر على المتهم السادس في قضية فتاة كفر الزيات ضحية الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة ٥ سنوات في التهم المنسوبة إليه إلى 16 مايو لنظر طلبات الدفاع.

تأييد حبس سائق هوك لمدة عام بتهمة صدم شخص بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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