«مايكروسوفت» تخطط لعرض الإعلانات ضمن ألعاب «Xbox» المجانية

تعمل شركة مايكروسوفت Microsoft على برنامج يتيح للعلامات التجارية عرض الإعلانات ضمن ألعاب Xbox المجانية.

وقالت مصادر اليوم، إن الإعلانات لن تعطل اللعب وقد تظهر على لوحة إعلانات في لعبة سباق، على سبيل المثال.

ووفقا للموقع فإنه ليس من الواضح كيف تخطط مايكروسوفت Microsoft لتنفيذ الإعلانات، مثل جعلها تظهر كمقاطع فيديو داخل الألعاب.

وأضاف: «Microsoft تشعر بالقلق من أن الإعلانات يمكن أن تثير غضب اللاعبين، وتخطط لبناء سوق خاص للسماح بعلامات تجارية مختارة فقط في البرنامج».