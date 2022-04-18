الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حكاية المجموعة القصصية المجهولة التى تجمع يوسف زيدان ومى عزالدين

غلاف المجموعة القصصية
غلاف المجموعة القصصية

فوجئ الأديب يوسف زيدان بغلاف لمجموعة قصصية بعنوان "هو وهي ويوسف زيدان" باسم مؤلف محمد جلال.

وعلق الأديب يوسف زيدان عبر صفحته الشخصية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أرسل يسألني عن هذا الكتاب، المرفق غلافه، فقلت له: لا أعرف عنه شيئًا، ولم أره سابقًا".

وتابع: "ليت من يعلم منكم أي شيء عن تلك المجموعة القصصية يخبرني به".

غلاف "هو وهي ويوسف زيدان"

جاء غلاف المجموعة القصصية "وهو وهي ويوسف زيدان" بتوقيع مصطفى الشيخ، ويبدو الغلاف رديئًا من الناحية الفنية، إذ رُسم "زيدان" على الناحية اليسرى من الغلاف في شكل كاريكاتيري، بجواره زوجين مذعورين.

وأسفل الغلاف كُتبت عبارة "شبكة سيدات مصر".

متن المجموعة القصصية

جاء الإهداء في مقدمة المجموعة القصصية: "في هدأة الليل، بينما ينام العالم، تصدح في قلبي أنغام ناي، حزين، أشعر بالوحشة، تهفو روحي للبكاء، أتوق لعناق، حبيب مجهول، قد يجىء،  أو لا يجىء!، إلى الحبيب المجهول.. اهدي كتابي".

تكونت المجموعة القصصية من 35 قصة، منها "سقوط الإله"، "جريمة في مسرح العرائس"، "حسرة"، "خنوع"، "حكاية حازم"، "الملحد"، "هو وهي ويوسف زيدان".

أما القصة القصيرة التي تصدرت اسم المجموعة القصصية "هو وهي ويوسف زيدان"، فهي تحكي عن رجل شعر بالملل من حياته مع زوجته " كان يشعر دائمًا أن ثمة شيئًا، ينقصه، كان يشعر أن حياته تسير بشكل ممل، لا توجد أي جسور من التواصل والتفاهم، هما ينتميان لعالمين مختلفين، هو يهوى القراءة والرسم والموسيقى وهي تعشق الغسيل والطبيخ ومشاهدة المسلسلات العربية والتركية، ومؤخرًا الهندية، كان يشعر دائمًا أن سنين عمره تتبخر وتتبدد كما يتبدد الشعر الأسود الجميل من رأسه ويحل محله الشعر الشيب الكئيب بما يحملهن يأس وذبول".

ويقترب الرجل الذي تحكي عنه من فتاة فيسألها كما كُتب في المجموعة القصصية: "حبيبتي، إيه رأيك في سوف زيدان؟ قطبت حاجبها وردت بسرعة واندفاع وقد تناثرت قشور حبات اللب على شفتيها وذقنها: قطيعة تقطعه، كرهته أوي لما فسخ خطوبته من مي عزالدين".

يوسف زيدان محمد جلال هو وهي ويوسف زيدان مصطفى الشيخ شبكة سيدات مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

أول تعليق من والد روان الحسينى بعد القصاص من قاتل ابنته «فيديو»

توجيهات رئاسية للحكومة وللمحافظين بضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

إجازة عيد الفطر 2022.. يتخللها إجازات أسبوعية ورسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟