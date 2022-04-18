العروة الصيفي وصلت.. انخفاض في أسعار الخضار بالأسواق (فيديو)

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأثنين، بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، والتي بدأت تنخفض خلال الأيام الجارية بعد الارتفاع الشديد التي شهدتها الأسعار منذ بدايو شهر رمضان الكريم، ورصدت "الدستور" في بث مباشر أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم اليوم الأثنين وحركة البيع والشراء.

وشهدت الأسواق إقبالًا واسعًا من قبل المواطنين خلال أيام شهر رمضان الكريم، واليوم الأثنين، حيث يحرص المواطنون على شراء احتياجاتهم وتخزين السلع الغذائية من الخضروات واللحوم لسد احتياجاتهم، حيث بدأ العديد من المواطنين في التوافد على الأسواق لشراء مستلزماتهم خاصة بعد بداية انخفاض الأسعار الكبير التي شهدته العديد من السلع والخضروات داخل الأسواق في الأيام الجارية..

أسعار الخضروات اليوم الأثنين

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأثنين انخفاضا كبيرا، حيث انخفض سعر الطماطم لـ5 و 6 و 10 جنيها للكيلو الواحد، والبطاطس تراوحت ما بين 2.5 لـ6 جنيهات، البصل وصل سعره لـ2 و 3.5 جنيهات، الكوسة بـ4 و6 و 8 جنيهات، الفاصوليا انخفض سعرها لـ8 جنيهًا للكيلو الواحد بعد أن كانت تجاوزت الـ40 جنيها، وتراوح سعر الجزر ما بين 3 و4 جنيهات، بينما انخفض سعر الفلفل لـ12 جنيهًا، وارتفع أيضًا الباذنجان لـ20 جنيهًا، الملوخية وصل سعرها لـ12 جنيهًا، والخيار 10جنيهًا، واستقر سعر الثوم عند 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الأثنين

وانخفضت أسعار الفاكهة ايضا خلال الأيام الجارية، حيث تراوح سعر البرتقال ما بين 3.5 و6 جنيهات، اليوسفي تراوح سعره من 3 لـ7 جنيهات، الموز 8 لـ12 جنيهاً، الفراولة تراوح سعرها ما بين 8 و12 جنيهًا، والجوافة 12 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح ما بين 20 لـ24 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الأناناس لـ 15 جنيها، والبطيخ تم طرحه ويتراوح سعره ما بين 15 و20 جنيها.