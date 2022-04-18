الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: ساحة لانتظار السيارات والشاحنات بمدخل المنفذ المؤدى إلى منطقة شرق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء العمل في إنشاء ساحة انتظار السيارات والشاحنات في مدخل المنفذ المؤدي إلى منطقة شرق بورسعيد، لاستيعاب وتنظيم تواجد السيارات والشاحنات ومنع الازدحام بهذه المنطقة الحيوية.

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وأكد محافظ بورسعيد أن ساحة الانتظار الجديدة تأتي ضمن خطة المحافظة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع والمنافذ، لتحقيق الشكل الحضاري والجمالي، مشيرًا إلى أن ساحة انتظار السيارات والشاحنات تساهم في تحقيق السيولة المرورية والشكل الحضاري للمنطقة، موجها بسرعة إنجاز العمل في إنشاء الساحة الجديدة، لافتا إلى أن المحافظة شهدت إنشاء العديد من ساحات انتظار السيارات وأخرى للجلوس مزودة بالوسائل الترفيهية والتجميلية في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير الطرق والمحاور بمختلف الأحياء.

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محافظة جلوس سيارات مشروعات خلال جديدة

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