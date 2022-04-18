إحالة أوراق قاتل روان الحسينى للمفتى من أول جلسة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه بكفرالشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، اليوم، بتحويل أوراق المتهم «إبراهيم. إ»، سائق تروسيكل، قاتل روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي، في أولى جلسات محاكمته.

وكان المتهم بقتل روان الحسيني قد اعترف تفصيليا بكيفية ارتكاب جريمته، إذ تعقب الفتاة أثناء سيرها في الشارع ليلا، وحال مشاهدته دلوفها إلى باب العمارة التي تقطن فيها خالتها، صعد وراءها مستغلا ظلام السلم وهددها بالصعود معه إلى سطح العمارة بحجة التفاهم وعدم قتلها، وطلب منها أموالا فأعطته الموبايل الخاص بها وقرطها الذهبي و50 جنيها، إلا أنها حاولت الهرب منه.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابات كفرالشيخ الكلية، قد أحال المتهم «إبراهيم. إ»، سائق تروسيكل، إلى محكمة الجنايات محبوساً؛ لأنه في يوم 17 يناير الماضي، بدائرة قسم دسوق- قتل المجني عليها روان محمد عبدالوهاب الحسيني عبدالرازق عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم حال إبصاره المجني عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي وتحمل حقيبة يدها حتى تخمرت في رأسه فكرة سرقتها كرها عنها، فتتبع أثرها، وما أن دلفت إلى داخل العقار محل ارتكاب الواقعة قام بإشهار سلاح أبيض (مطواة) في وجهها وتمكن بتلك الطريقة من إتمام جريمته.

وكان محمد الحسيني، والد المجني عليها «روان»، قد طالب، خلال تصريحات خاصة لـ«الدستور»، بالقصاص السريع من القاتل وهو الحل الوحيد في هذه القضية، خاصة بعد اعترافه وتمثيله الجريمة.

وأضاف الحسيني أنه بعد موت روان «القاتل سحب الفرحة من البيت كاملًا وكتب الحسرة والحزن على قلوبنا طوال الحياة»، موجهًا الشكر لكافة الأجهزة الأمنية لسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة، وهو ما تسبب في ارتياح الجميع، حيث كشفت الشرطة عن أن القاتل مسجل خطر وله 17 سابقة، وهو مؤشر خطر على وجوده طليقًا بين الناس، فكانت النتيجة قتل «روان» لسرقتها.