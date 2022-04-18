الأمير جورج والأميرة شارلوت يرتديان ملابس متناسقة بعيد الفصح

زار الأمير جورج والأميرة شارلوت بأناقة أثناء مرافقتهما لدوق ودوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، في قداس عيد الفصح الأحد.

اجتمع أفراد من العائلة المالكة البريطانية في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور لحضور الحدث السنوي، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن قداس عيد الفصح هو جزء لا يتجزأ من جدول العائلة المالكة.

سار الأمير جورج ، 8 أعوام ، والأميرة شارلوت ، 6 أعوام ، جنبًا إلى جنب مع الأمير ويليام ، 39 عامًا ، وكيت ميدلتون ، 40 عامًا ، في ملابس متناسقة الألوان أثناء اقترابهما من الكنيسة، بدا الأمير جورج مثل والده في بدلة وربطة عنق ، بينما ارتدت الأميرة شارلوت فستانًا أزرق فاتح منقوشًا يحاكي زي والدتها.

ووفقًا لموقع "insider " أشار حساب Royal Style Watch على Instagram إلى أن Middletonارتدت في السابق الفستان ، الذي صممه Emilia Wickstead ، في مايو 2017 خلال رحلة إلى لوكسمبورغ.

يوم الخميس الماضي، التقى دوق ودوقة ساسكس على انفراد بالملكة إليزابيث الثانية أثناء زيارتهما لأوروبا للمشاركة في دورة ألعاب Invictus، وهي مسابقة للجنود المصابين أسسها الأمير هاري.

كانت زيارة الأسبوع الماضي هي المرة الأولى التي التقت فيها ميجان ماركل بالملكة إليزابيث الثانية شخصيًا منذ مقابلة الزوجين المتفجرة أوبرا وينفري في مارس 2021. شوهد الأمير هاري سابقًا في المملكة المتحدة لحضور جنازة الأمير فيليب في أبريل 2021.

ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن الملكة لم تحضر خدمة هذا العام لأنها كانت تعاني من مشاكل في التنقل، سبق أن أصيبت الملكة إليزابيث الثانية بـ COVID-19، وألغت ارتباطاتها وسط مخاوف صحية مستمرة، وحضرت مراسم تأبين لزوجها الراحل الأمير فيليب في مارس آذار وتواصل لقاء الدبلوماسيين والسياسيين افتراضيا.

بعد أن أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر أمضت الأشهر الثلاثة التالية بموجب أوامر الأطباء في القيام بواجبات خفيفة فقط، وأصيبت بفيروس كورونا في فبراير.