الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«سعفان» يسلم ماكينات خياطة وشنط لأوائل خريجي التدريب المهني ببني سويف

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين ، بديوان عام الوزارة 12 ماكينة خياطة، وشنطة عدة،  لأوائل خريجي التدريب المهني بمديرية القوى العاملة ببني سويف في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة “مهنتك مستقبلك” التي تم إطلاقها في المحافظات بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، وأشرف مرزوق معاون الوزير، ومحمد أنور مدير مديرية القوى العاملة، وأحمد معوض وكيل المديرية.

وسلم الوزير، لخريجي التدريب المهني الأوائل 6 ماكينات خياطة لخريجي مهنة التفصيل والحياكة، و3 شنطة عدة لخريجي التدريب على مهنة التبريد والتكييف، و3 شنطة عدة لخريجي التدريب على مهنة إصلاح وصيانة المحمول، تأكيداً لدور الوزارة في دعم أبناء الوطن من الشباب من الجنسين في أن يحيوا حياة كريمة وعمل مشروعاتهم الخاصة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التي اكتسبوها خلال فترة التدريب المهني.

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في مستهل كلمته، قال الوزير، إن الوزارة تحرص دائماً على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهني في إطار مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك"  في قرى ونجوع مصر، والتي تهدف إلي الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المهن التي يحتاجونها بالشكل الذي يضيف إضافة لائقة إلى منظومة التدريب في مصر لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

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ووجه الوزير المديرية بضرورة تشجيع الشباب على التدريب فى مهن كهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، نظراً لطبيعتها السهلة، وعائدها المادي المجزي، خاصة في القري والنجوع ، حتى وإن لم يمتهنوا فقد يستخدمونها في حياتهم اليومية لإصلاح الأعطال داخل منازلهم أو منازل أقربائهم ، كما أن تلك المهن لا تحتاج رأس مال كبير أو إعدادات وإنما يحتاج الشاب فقط إلى شنطة عدة ورقم هاتف يمكن أن يعمل من خلالهم فيها بدون أى مجهود أو مكان مخصص.

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كما وجه المديرية بتكثيف حملات التوعية والتثقيف حول تلك المهن وغيرها، وكذلك ما تقدمه مراكز التدريب المهني الثابتة ووحدة التدريب المتنقلة، من فرص تدريبية مجانية للشباب من الجنسين فى إطار مبادرة "حياة كريمة" والمبادرات التي أطلقتها وزارة القوى العاملة داخل قرى ومدن المحافظات، وتوضيح نماذج التجارب المشرفة لخريجي تلك المراكز فى المحافظات وما قاموا به من مشروعات خاصة بهم أدت إلى نجاح تلك التجارب.

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كما وجه الوزير الإدارة المركزية للتدريب المهني ومديرية القوى العاملة بسرعة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لخريجي التدريب المهني بالمراكز والوحدة المتنقلة  ، حتى يتسنى للمديرية متابعة تلك الحالات بعد الانتهاء من التدريب ، سواء لحصولهم على فرص عمل فى الشركات والمصانع أو عمل مساعدتهم فى عمل مشروعات صغيرة أو متوسطة بالتعاون مع الجهات المختصة.

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من جانبه أكد مدير المديرية، أن للتدريب المهني أهمية بالغة باعتباره أحد مهام الوزارة الأساسية وأحد سبل الحد من مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب تتناسب مع متطلبات سوق العمل ، فقد قامت المديرية بتنفيذ 21 برنامج تدريبي بمركز التدريب المهني الثابت ووحدة التدريب المتنقلة، استفاد منها 244 متدرباً على مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والمشغولات اليدوية، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات.

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة ببني سويف حياة كريمه مهنتك مستقبلك التدريب المهني

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وائل لطفي

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