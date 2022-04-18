النيابة تستعلم عن صحة فتاة وشقيقها أصيبا في حادث بالشرقية

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الإثنين، الاستعلام عن صحة فتاة وشقيقها أصيبا في حادث تصادم وقع أمام كلية الآداب جامعة الزقازيق.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول" دنيا ع م" 21 عاما مقيمة التلين دائرة مركز منيا القمح، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وشقيقها" فارس" 5 سنوات مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهما.

وتبين حدوث إصابتهما إثر تصادم سيارة ملاكى برصيف أمام كلية الآداب جامعة الزقازيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.