ضبط صاحب مخبز بحوزته 650 كيلو دقيق مدعم لبيعها في السوق السوداء بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب مخبز بلدي بحوزته 650 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بمنطقة المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبر بلدي- كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء.

وبتفتيش المخبز عثر بداخله على (650 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.