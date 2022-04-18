الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات 60%

كلنا واحد
كلنا واحد

استكملت «الداخلية» اليوم، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%.
وتواصلت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) التي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي (993) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، بجانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة، على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مبادرة كلنا واحد توفير السلع الغذائية السلع الغذائية كلنا واحد شهر رمضان

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وائل لطفي

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