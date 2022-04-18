محافظ الإسكندرية: رفع 379 طن مخلفات بنطاق الأحياء خلال 48 ساعة

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز وأحياء المحافظة، موضحًا أن جملة المخلفات والقمامة التى تم رفعها خلال الـ48 ساعة الماضية بلغت نحو 379 طن بنطاق أحياء غرب، والعامرية ثان، ومنتزه ثان، ووسط ، والجمرك، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة، ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تكثيف حملات النظافة بأحياء الإسكندرية



وأشار «الشريف»، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن هناك تكليفات مشددة لرؤساء الأحياء والمختصين بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أولاً بأول، مع تفعيل دوريات لمسئولي النظافة لمنع إلقاء المخلفات في غير أماكنها، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، ومحاربة ظاهرة النباشين، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التفاعل تجاه الشكاوى الجماهيرية ومتابعة الحالة العامة للشوارع.

تكثيف حملات النظافة بأحياء الإسكندرية

ولفت إلى توزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، لإضفاء الشكل الحضارى والجمالى المطلوب، وخلق متنفس حيوى للمواطنين، وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

تكثيف حملات النظافة بأحياء الإسكندرية

هذا وتستمر حملات النظافة بالأحياء لرفع المخلفات والقمامة بهدف رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترات الصباحية والمسائية.