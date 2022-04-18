لجنة المهرجانات بالإمارات: موروثنا تجسد رسالتنا الحضارية لشعوب العالم

أكد طيار فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية تعزيز الإرث الثقافي وتأصيل الموروث الإماراتي وترسيخ قيمه ونقله للأجيال المقبلة، لافتًا إلى دور الإمارات في العناية بالتراث الإنساني للمساهمة في إيصال رسالتها الحضارية والإنسانية إلى مختلف شعوب العالم.

وقال المزروعي - في تصريحات اليوم الإثنين، أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بمناسية يوم التراث العالمي الذي يصادف 18 أبريل من كل عام - إن اللجنة من خلال برامجها الثقافية والمهرجانات التراثية السنوية تحرص على ترسيخ قيم الموروث الإماراتي عبر توثيق الممارسات التراثية ونشر البحوث المتعلقة بها، والحفاظ على التراث وصونه والتشجيع على ممارسته، إضافة إلى خلق محتوى تراثي يخاطب شرائح المجتمع المختلفة.

وثمَّن دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمشروعات صون الموروث الثقافي الإماراتي والعالمي والاحتفاء به في مختلف المحافل، للمساهمة في إيصال رسالة الإمارات للعالم نظرا لأهمية التراث ودوره الكبير في مسيرة تنمية الشعوب وترسيخ هويتها الثقافية مع التطور والتنمية التي تشهدها الإمارات في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن استشراف المستقبل يتطلب التمسك بالماضي وكذلك النظر إلى الموروث بوصفه جزءًَ من حياتنا وارتباطه بمعالم المستقبل والمتغيرات الثقافية والتطورات التقنية.

وتعكس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي من خلال مهرجاناتها وبرامجها ومشاريعها المتنوعة صورة واضحة عن التراث الأصيل للشعب الإماراتي وجهودها لصون الموروث الإماراتي والخليجي والعربي.

وتحرص اللجنة سنويًا على إطلاق حراك ثقافي وتراثي من العاصمة أبوظبي وخارجها، يضم باقة من البرامج التراثية والثقافية والبيئية والسياحية والاجتماعية الهادفة التي تعكس إرث دولة الإمارات وهويتها الراسخة.

وتحتضن اللجنة عددًا من المهرجانات التي تعني بالتراث الصحراوي والبحري في الإمارات، منها مهرجان "الظفرة" الذي يضم أكبر تجمع لملاك الإبل في المنطقة ويقدم لوحة متكاملة التفاصيل لأهل البادية، ومهرجان "ليوا للرطب" الذي يحتفل بالنخلة والزراعة، ومهرجان "الظفرة البحري"، ومهرجان "سباق دلما"، اللذان يجمعان بين تراث البر والبحر ويعرفان الجمهور بالجزر الإماراتية، ومزاد "ليوا للتمور"، إلى جانب إنتاج سنوي لبرامج تهتم بالتراث العربي وفي مقدمتها برنامج "شاعر المليون" المتخصص بالشعر النبطي، وبرنامج "أمير الشعراء" المتخصص بالشعر العربي الفصيح، وبرنامج "الشارة" للمسابقات الثقافية والتراثية التي يتم تقديمها خلال شهر رمضان المبارك.