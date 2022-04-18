الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثث 3 سقطوا فى بيارة صرف بالمنوفية

التصريح بدفن جثث
التصريح بدفن جثث

أمرت النيابة العامة في المنوفية، اليوم، بدفن جثث 3 ضحايا من أسرة واحدة سقطوا في بيارة صرف صحي بمركز أشمون.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بمصرع ٣ أفراد داخل بيارة للصرف الصحي.

وبالانتقال والفحص لرجال مباحث المركز تبين سقوط حسن قوطه ٥٢ سنة ونجليه يوسف ٢٣ سنة ومحمود ٣٠ سنة أسفل بيارة المنزل وفارقوا الحياة.

أوضح التقرير الطبي المبدئي إصابتهم جميعًا بالاختناق، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بدفنهم بمقابر الأسرة.

لنيابة العامة في المنوفية ثلاثة ضحايا أسرة واحدة مركز اشمون بيارة صرف صحي

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