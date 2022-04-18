«شينخوا»: مجمع «فاكسيرا» يجعل القاهرة مركزا إقليميا لإنتاج وتصنيع اللقاحات المحلية

سلطت وكالة "شينخوا" الصينية الضوء على بدء وتدشين الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجيستي وحفظ اللقاحات والأمصال بمجمع "فاكسيرا"، لتعزيز سعة تخزين اللقاحات في مصر بدعم من الصين، مشيرة إلى أن المشروع يساعد القاهرة على أن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج وتصنيع اللقاحات المحلية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشارت الوكالة إلى بيان السفارة الصينية في مصر هذا الأسبوع، والذي أعلنت فيه أن الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجيستي وحفظ اللقاحات والأمصال بمجمع "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر قد بدأت بالفعل بدعم من شركة الأدوية الحيوية الصينية "سينوفاك".

واضافت ان المجمع اللوجستي الجديد يغطي مساحة 2800 متر مربع بسعة تخزين 150 مليون جرعة بمجرد الانتهاء من بنائه، لافتة إلى أن المشروع سيساعد مصر على تحقيق هدف تطعيم 70 في المائة من سكانها بحلول منتصف العام 2022، حسبما أكد سفير الصين بالقاهرة لياو لي تشيانج.

ونقلت الوكالة عن السفير الصيني قوله "هذه لحظة تاريخية أخرى للتعاون المثمر بين مصر والصين ضد جائحة كورونا، وستواصل الصين تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية مع مصر وتقديم مساهمات لرفاهية الشعب المصري".

ولفتت الوكالة إلى أهمية الشراكة بين شركتي "فاكسيرا" و "سينوفاك"، في إنشاء مجمع لوجيستي للتبريد وحفظ اللقاحات والأمصال وفقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية، بطاقة استيعابية قدرها 150 مليون جرعة.

وذكرت أن الدعم المقدم من الجانب الصيني لإنشاء المجمع في إطار التعاون المثمر بين شركتي "سينوفاك" وفاكسيرا في مجال إنتاج وتطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سيساعد في جعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصنيع اللقاحات المحلية على مستوى القارة الإفريقية، بالإضافة إلى كونها ستصبح مركزا مهما في مجال تكنولوجيا حفظ وتبريد اللقاحات.

كما لفتت إلى شكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته خلال فعاليات تدشين المجمع اللوجيستي الجديد، الحكومة والشعب الصيني على دعمهم ومساعدتهم طويلة الأمد لتطوير الرعاية الصحية في مصر.