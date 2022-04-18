استطلاع : التوقعات الإيجابية حول أداء الرئيس الكورى المنتخب تبلغ 51%

أظهر استطلاع اليوم الاثنين أن التوقعات الإيجابية حول أداء رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سيوك-يول ارتفعت بشكل طفيف.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة ريال متر على 2,529 بالغا من 11 إلى 14 أبريل، قال 51% إنهم يرون أن يون سيؤدي أداء جيدا في إدارة شؤون الدولة. وأجاب 44.8% من المجيبين أن أداء يون في إدارة شؤون الدولة لن يكون جيدا.

وبالمقارنة مع الاستطلاع السابق، ارتفعت التوقعات الإيجابية بمقدار 0.6 نقطة مئوية، في حين انخفضت التوقعات السلبية بمقدار 0.5 نقطة مئوية.

وحسب الأحزاب السياسية، ارتفعت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي الذي ينتمي إليه يون، بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 41.9%، في حين تراجعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 38.6%.

وبلغت نسبتا تأييد حزب الشعب وحزب العدالة 7.3% و2.9% على التوالي.

وفيما يتعلق بأداء الرئيس مون جيه-إن في إدارة شؤون الدولة، أبدى 42.5% من المجيبين آرائهم الإيجابية، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق.

وارتفعت الآراء السلبية بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 53.7%.

وبلغ هامش الخطأ للاستطلاع زائد أو ناقص 1.9 نقطة مئوية عند مستوى ثقة 95%.

وعلى صعيد آخر، سجلت كوريا الجنوبية 47 ألفا و743 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي أقل حصيلة منذ 10 أسابيع، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 16 مليونا و353 ألفا و495 إصابة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

كما سجلت البلاد 132 وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و 224 وفاة.

وبلغ عدد الملقحين حتى منتصف ليل أمس الأحد 44.53 مليون شخص، أو 86.8% من تعداد السكان، في حين حصل 33 مليون شخص، أي نحو 64.3% على جرعات تنشيطية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.