الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة صينية: الولايات المتحدة المستفيد الأكبر من إطالة أمد الصراع فى أوكرانيا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، إن الولايات المتحدة تأمل في بقاء الصراع في أوكرانيا لأمد طويل خدمة لمصلحتها الجيوسياسية الخاصة ومصنعي الأسلحة الأمريكيين.

وبحسب الصحيفة، فبعد بداية الأزمة الأوكرانية، كان كل ما فعلته واشنطن تقريبًا هو إطالة أمد الصراع، ولهذا الغرض، تم تنفيذ جميع أنواع التعبئة والجهود (من قبل واشنطن فيما يخص الصراع).

ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة "تستخدم الفوضى" لصالح مصنعي الأسلحة الأمريكيين، الذين تزداد مخزوناتهم بشكل ملحوظ، وكذلك من أجل الحصول على "مكاسب جيوسياسية" من التلاعب بأوروبا والناتو تحت غطاء "التهديد الروسي".

وخلصت الصحيفة، وفق خبراء، إلى أن "المجمع الصناعي العسكري الأمريكي هو المستفيد المباشر والأكبر من إطالة أمد الصراع".

أوكرانيا صحي الصراع صحيفة تكشف صحيفة صينية الصراع في أوكرانيا صيني

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