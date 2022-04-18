الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أحبوش».. أيتن عامر الحاضر الغائب فى مسلسل «دايما عامر»

صورة
صورة

علّقت الفنانة أيتن عامر، على عودة الإيفيه الخاص بها، والذي ظهر ضمن أحداث مسلسل «دايمًا عامر» في الحلقة السادسة عشر، وذلك عندما تنكر الفنان مصطفي شعبان، والذي يجسد شخصية مستر عامر عبد الرازق المشرف الاجتماعي، والفنانة لبلبة والتي تلعب شخصية ميس زهرة مديرة المدرسة لدخول إحدى الحفلات وراء الطلاب.

وقال مستر عامر لـ"ميس زهرة": "لمّا ندخل جوه متشربيش ولا تاخدي حاجة من حد، أي حد يديكي حاجة مشربوش، أحبوش"، وكتبت الفنانة أيتن عامر على المنشور الخاص بالمسلسل: "دايمًا عامر بأيتن عامر".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع نشرها صورة الفنانة لبلبة والفنان مصطفي شعبان، ليتذكروا الأيفيه من جديد والذي كان ضمن أحداث مسلسل "الزوجة الرابعة".

 

مسلسل «دايمًا عامر»

يركز مسلسل «دايمًا عامر» على مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت، بجانب التركيز على دمج الطلاب أصحاب القدرات الخاصة بالطلاب الأسوياء.

ويهتم صنّاع وأبطال مسلسل «دايمًا عامر» بتقديم قضايا هامة والتركيز عليها لتكون محط أنظار الجميع، خاصًة أنه أول عمل فني درامي يركز على قضايا التعليم التي تخص الطلاب والمدرسين بشكل قوي، دونًا عن غيره من الأعمال الفنية.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

مسلسل دايما عامر دايما عامر الفنانة أيتن عامر أيتن عامر الايفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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