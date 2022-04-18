بعد التركيز عليها بـ«دايما عامر».. ما هى عقوبة تسريب الامتحانات؟

ناقشت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "دايمًا عامر" أزمة مهمة حدثت على أرض الواقع في عام 2020، وهي أزمة تسريب الامتحانات التي حدثت في تلك الفترة، وما تعرّض له الطلاب وأولياء الأمور بسبب صفحة "شاومينج"، التي كانت تضع الطلاب في ورطة كبيرة بسبب تسريب الامتحانات.

ويرصد "الدستور" نص العقوبة التي يتعرض لها من يتسبب في تسريب الامتحانات في سياق السطور التالية:

ينص القانون 205 لسنة 2020.. "مع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخر، يعاقب بالحبـس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ودخلت وزارة التربية والتعليم في تلك العام في معركة بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة من قِبل مجموعة من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا، تحت مسمي صفحة "شاومنج"، وفي النهاية تمكنت قوات الأمن من ظبطهم.

مسلسل دايمًا عامر

ويركز مسلسل «دايمًا عامر» على مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت، بجانب التركيز على دمج الطلاب أصحاب القدرات الخاصة بالطلاب الأسوياء.

المسلسل من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.