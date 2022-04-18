خروج 1637 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بالبر الرئيسى الصينى

قالت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها، اليوم الإثنين، إن ما إجماليه 1637 متعافيًا من كوفيد-19 خرجوا من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني، أمس الأحد.

وخرج ما مجموعه 151407 مرضى من المستشفيات في جميع أنحاء البر الرئيسي بعد تعافيهم من كوفيد-19 حتى نهاية يوم الأحد الماضي، وفقًا للتقرير.

وبحسب التقرير، فقد سُمح بخروج 33882 ممن كانوا على اتصال وثيق بحالات مؤكدة، من الملاحظة الطبية في البر الرئيسي يوم الأحد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.