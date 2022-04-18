الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الإمدادات مع تفاقم الأزمة الأوكرانية

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين؛ بسبب تزايد المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية، مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا، مما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا أكبر دولة مصدرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.50 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 113.20 دولار للبرميل الساعة 0030 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي غرب تكساس الوسيط 98 سنتًا أو 0.9 بالمئة إلى 107.93 دولار للبرميل.

وارتفع كل من الخامين قبل عطلة عيد القيامة أكثر من 2.5 في المئة يوم الخميس؛ بسبب أنباء عن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية.

وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن الهيئة التنفيذية للاتحاد تعمل على صياغة مقترحات لحظر النفط الخام الروسي، ولكن دبلوماسيين قالوا إن ألمانيا لا تدعم بفعالية فرض حظر فوري.

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة، إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية ستضخ 60 مليون برميل نفط من مخزونات الطوارئ لديها لدعم قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضخ 180 مليون برميل من المخزون الأمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة، بهدف تهدئة الأسعار التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع الماضية على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

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