الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ثلاث وفيات بكورونا فى شنغهاى هى الأولى منذ بداية الحجر

وفيات كورونا
وفيات كورونا

أبلغت الصين عن ثلاث وفيات جراء كوفيد-19 في شنغهاى الإثنين هي أولى الحالات التي يعلن عنها رسميا منذ بدء الحجر نهاية مارس في العاصمة الاقتصادية الصينية.

وسجل العملاق الآسيوي الذي يتبع استراتيجية صفر كوفيد رسميا 4641 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الذي اكتشِف على أراضيه نهاية 2019.

وقالت حكومة شنغهاي على مواقع التواصل الاجتماعي إن الأمر يتعلق بثلاثة مسنين كانوا يعانون أمراضا و"تدهورت حالتهم" بعد دخولهم المستشفى و"توفوا بعد ثبوت عدم جدوى كل الجهود المبذولة لإنعاشهم".

وأوضحت أن المتوفين الثلاثة امرأتان (89 و91 عاما) ورجل (91 عاما)، مشيرة إلى أنهم كانوا يعانون مجموعة أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وتواجه العاصمة الاقتصادية شنغهاي أسوأ تفش للفيروس منذ بداية الجائحة وفرض حجر على جميع السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة منذ مطلع أبريل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الاول كوفيد-19 حجر شنغهاي وفيات بكوفيد-19 كوفيد- كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

النيران التهمت 3 منازل.. حريق هائل بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها (صور)

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة هشام زكريا بالإسماعيلية

الاختيار 3 الحلقة 16.. مرسى يهاجم إبراهيم المعلم: «يتصل بيا يقولى أنتوا بابا وأنتوا ماما وأنتوا أنور وجدى»

صحيفة: وقف صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا قد يسبب مجاعة فى أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل

بعد تجدد الاشتباكات في القدس.. ما هي فرص التصعيد بين إسرائيل وحماس؟