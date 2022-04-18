حملات ليلية لرفع المخلفات بمدن كفر الشيخ

شهدت مدن فوه والبرلس وسيدي سالم ومصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة ليلية، ورفع التراكمات، وأعمال تجميل وتطوير.

وتفقد اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، حديقه العائلات بفوه ليلًا، للإطمئنان على خطة سير العمل والاستعداد لفصل الربيع والأعياد، ووضع حلول سريعة لمواجهة معوقات الخطة المقترحة لهذه الاستعدادات.

كما تابع رئيس مركز ومدينة فوه، تركيب المطب بشارع الفتح أمام جزارة المصطفى، لمنع الحوادث، وتقليل من سرعة التكاتك والسيارات، حفاظًا على حياة المارة والمواطنين.

وتابع وائل فراج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال رفع مخلفات القمامة من شوارع المدينة ليلًا، برفع القمامة والمخلفات إلى المقلب الرئيسي، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والطريق العام وذلك لرفع كفاءة أعمال النظافة اليومية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، مشددًا بالتواصل مع المواطنين ميدانيًا.

وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على أعمال النظافة الليلية ورفع التراكمات، ورفع كفاءة الإنارة بعدد من شوارع المدن.

و تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال دهان وتجميل البلدورات، وتشمل مداخل المدينة والكورنيش والشوارع الرئيسية، وذلك في إطار استعدادات المدينة لاستقبال موسم صيف 2022.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ، يأتي ذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة المواطنين والعمل علي مواجهة انتشار الفيروس.