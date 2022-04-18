الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى: مليشيا الحوثي واصلت خروقاتها للهدنة اليوم بكافة الجبهات

اليمنى
اليمنى

 أعلن الجيش اليمني أن مليشيا الحوثي واصلت خروقاتها للهدنة في كافة جبهات القتال، حيث رصدت قوات الجيش، يوم السبت 16 أبريل، ارتكاب المليشيا الحوثية 87 خرقاً للهدنة.


ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: بأن الخروقات منها 29 في جبهات محور تعز، و24 في محور البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و12 في الجبهات جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و18 في جبهات حرض وبني حسن غر ب محافظة حجّة، وأربعة خروقات في جبهات شرق الجوف.


وأشار البيان إلى أن من ضمن الخروقات، محاولتي تسلل لمجاميع حوثية مسلحة وأحبطتها القوات المسلحة الأولى باتجاه مواقع عسكرية في الأعيرف جنوب مارب، والثانية باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشرقية بمحور تعز، إضافة إلى عمليات قنص متكررة نفّذتها المليشيا الحوثية على مواقع قوات الجيش في جبهة حرض غرب محافظة حجة، وأسفرت إحداها عن إصابة أحد أبطال القوات المسلحة.


وأضاف، أن بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق نار متواصل من قبل المليشيا الحوثية على مواقع قوات الجيش في كافة الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة، إضافة إلى استمرارها في الدفع بالتعزيزات وتركزت يوم السبت إلى جبهات القتال جنوب مأرب منها أكثر من 8 أطقم دفعت بها في وقت واحد إلى جبهات الجوبة.


كما شهدت معظم جبهات القتال تحليقًا متواصلًا للطيران الاستطلاعي المسيّر التابع للمليشيا طوال ساعات النهار.

 

وعلى صعيد آخر ، بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك،  مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل المحافظة على الهدنة بمساراتها المختلفة وبصورة خاصة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة.


وشدد وزير الخارجية اليمني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية على ضرورة فتح الطرق والممرات من وإلى مدينة تعز باعتبارها أحد أولويات الهدنة، ومطلب إنساني للتخفيف على ملايين السكان المحاصرين منذ سبعة أعوام.


وأشار بن مبارك، عن مخاطر خروقات المليشيات الحوثية للهدنة وحرص الحكومة على تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام.. مشددا على أهمية منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات وتنفيذ استحداثات عسكرية تهدد بانهيار وقف إطلاق النار المؤقت.


كما استعرض بن مبارك، دور الحكومة في إطلاق سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، والجهود المبذولة لتشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول المستقبلة.. مؤكداً حرص القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي للدفع بالجهود الدبلوماسية لإيقاف نزيف الدم اليمني وإنهاء معاناة اليمنيين، وتحقيق تطلعاتهم بالامن والاستقرار.

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