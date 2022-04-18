الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الحكومة الجزائرية: مستعدون للعمل مع الاقتصاديين لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أيمن عبدالرحمن
أيمن عبدالرحمن

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن استعداد حكومته للعمل مع كافة المتعاملين الاقتصاديين، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات.


جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، لوفد من مجلس التجديد الاقتصادي (مجلس يضم المستثمرين من القطاعي الخاص والعام وهو حلقة وصل ما بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين)، بمقر الحكومة بالجزائر العاصمة.


وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان: أنه تم التطرق، خلال اللقاء، إلى أبرز التحديات التي يتعين التغلب عليها للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، لاسيما من أجل بلوغ الأمن الغذائي، والأمن الصحي، وكذلك إلى السبل الكفيلة باسترجاع القيم، وبتعزيز قيمة ومكانة العمل داخل المجتمع.


وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء الجزائري على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز مركز الجزائر إقليميا بتشجيع الشراكات، وتوطين الإنتاج والرفع من نسبة الإدماج، إضافة إلى الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد الجزائري.


وبحسب بيان الحكومة، يندرج، هذا اللقاء، ضمن سلسلة المشاورات، التي يعقدها رئيس الوزراء مع الشركاء الاقتصاديين لبحث القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الجزائري.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت الجزائر، عن ترحيبها بأداء الأعضاء المنتخبين حديثًا في غرفتي البرلمان الصومالي اليمين، معربة عن أملها في أن تتواصل عملية التجديد الديمقراطي الجارية وأن تتكلل بنجاح عبر انتخاب رئيس جديد لجمهورية الصومال.


كما أدانت الجزائر بشدة - في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس أيضًا بالقرب من مكان البرلمان، مضيفة: تزامن التقدم الملحوظ المتمثل في إجراء الانتخابات بشكل فعلي مع استمرار ظاهرة الإرهاب، يظهر بوضوح تعقيدات الوضع في الصومال، وكذلك التطور الواعد الذي تقع مسئولية دعمه على المجتمع الدولي بالكامل.


وبحسب الخارجية الجزائرية، يمثل تنصيب البرلمانيين الصوماليين الجدد بداية لمرحلة جديدة وهامة على درب تعزيز الهيئات الدستورية القيادية في البلاد، ويفتح آفاقًا حقيقية لتقوية الجبهة الداخلية، من خلال إلتفاف الشعب الصومالي الشقيق حول مؤسساته الوطنية، وهو الأمر الذي يعلي قيم المصالحة الوطنية في مواجهة التحديات المتعددة في البلاد.


وأشار البيان، إلى أن هذا التطور الإيجابي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للصومال والمجتمع الدولي، لا سيما أنه يأتي بعد أكثر من عام من الخلافات السياسية والاضطرابات الأمنية من فعل الجماعة الإرهابية "الشباب".

الحكومة الجزائر الحكومة الجزائرية الإكتفاء الذاتي التنمية الاقتصادية رئيس الحكومة رئيس الوزراء الجزائري

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة هشام زكريا بالإسماعيلية

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

الاختيار 3 الحلقة 16.. مرسى يهاجم إبراهيم المعلم: «يتصل بيا يقولى أنتوا بابا وأنتوا ماما وأنتوا أنور وجدى»

«موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الاختيار 3 الحلقة 16| العصيان المدني.. مظاهرات ضد الإخوان بميدان التحرير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل

بعد تجدد الاشتباكات في القدس.. ما هي فرص التصعيد بين إسرائيل وحماس؟

اعتقال 6 من القدس وأسير محرر من طولكرم ومستوطن يدهس طفلاً