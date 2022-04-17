العائدون الحلقة 16| المخابرات تستغل مقتل زوجة ممول داعش للضغط على «صفوان»

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وشهدت الحلقة 16 من مسلسل العائدون، قيام ممول تنظيم داعش في أوروبا بحرق زوجته في حادث مُدبر، ليستغل رجال المخابرات العامة المصرية الفرصة ضد “صفوان”.

وقال ضابط المخابرات نبيل “محمود عبدالمغني” لـ “صفوان”: "احنا مبندفعش فلوس لكن في نفس الوقت مابنسلمش رجالتنا وانت دلوقتي في خطر كبير وانا متأكد بعد المرحومه مراته مش هيبقى وراه غيرك انت مكنتش تعرف مسمعتش.. الخبر أكيد للاسف.. عملت حادثة والعربية انفجرت والنار مسكت فيها وتفحمت هي والحارس بتاعها"، وأكد نبيل أنه فعل ذلك بشريكة حياته فما يمكن ان يفعله بك.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.