الإثنين 18 أبريل 2022
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سياسي

مهنئًا الأقباط.. رئيس «صناعة النواب»: «ضربتم أروع الأمثلة في الوحدة»

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

هنا النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريك الكرازة المرقسية، وجموع الإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليهم جميعا، وعلى مصر بكل الخير والسعادة.

ولفت محمود في بيان صحفي له اليوم الأحد، إلى أن الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط وعلى مدار التاريخ كانت ولا تزال حالة فريدة، لم تتمكن قوى الاحتلال من اختراقها، ولم تقدر عليها جماعة الإخوان الإرهابية وقت حكمها.

وشدد رئيس صناعة البرلمان، على أنه إذ يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، فإنه يهنىء مصر بالاستقرار والأمن والوحدة الوطنية الحقيقية، مؤكدا أن المصريون نسيج واحد وعلى قلب رجل واحد، فالوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، والجميع يعملون لما في صالح الوطن وجميع أبنائه، ووجه رسالة إلى أقباط مصر قائلًا:"ضربتم أروع الأمثلة في الوحدة".

واختتم المهندس معتز محمد محمود، بالتأكيد على أن عيد القيامة المجيد، مناسبة دينية ووطنية تكشف معاني الإخوة وأسمى وجوه الترابط بين عنصري الأمة، والتي ضرب أقباط مصر أروع المثل فيها.

النائب معتز محمد محمود الأخوة الاقباط الوحدة الوطنية قوى الاحتلال عيد القيامة المجيد

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