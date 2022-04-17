فاتن أمل حربي الحلقة 16.. خناقة بين سيف وفاتن بسبب المنزل

أثارت الحلقة ١٦ من مسلسل فاتن أمل حربي جدلا واسعا، بعد احتفالها بمنزلها الجديد، وفيديوهاتها التي أصبحت تريند بعد خناقتها مع زوجها في المحكمة، وهجوم السيدات عليه.

تجددت الخناقات مرة أخرى عندما علم بمنزلها الجديد، وقرر الذهاب إليها، وبعنف شديد بدأ في الجدال معها، ومن أين حصلت على تلك الشقة، حتى سمعهم الجيران وهجموا عليه وطردوه من المنزل، فهو لم يهدأ له بال عندما علم بهذا الخبر، ويريد أن ينغص عليها حياتها.

في الوقت نفسه، يبدو أن سيف قد قرر اللجوء أيضا إلى السوشيال ميديا ليحارب طليقته، ويبدو أن هناك أشخاصا سوف يساعدوه على القيام بذلك الأمر، فالأحداث سوف تشتعل أكثر، حيث يحاول أن يحصل على مؤيدين.

وقد شهدت أحداث الحلقات الماضية جدلا واسعا بعد علاقة فاتن الشهيرة بتونة بالشيخ يحيى، وكيف أنه يعد وجها جديدا للأزهر وهل يصح ما قام به خلال أحداث المسلسل أم لا؟

فاتن أمل حربي هو مسلسل يناقش مجموعة من القضايا التي تتعلق بالمرأة بعد الطلاق والانفصال عن زوجها، حيث تحاول الحصول على حقوقها وحقوق السيدات من خلال رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

قنوات مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

ويعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» بشكل حصري عبر قناتي CBC العامة وقناة CBC DRAMA الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية.

البث الأول يعرض الساعة 7.35 دقيقة.

الإعادة الأولى: الساعة 12.40 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 10.15 صباحًا.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم:

النجم شريف سلامة.

النجمة هالة صدقي.

الفنان محمد ثروت.

الفنان محمد الشرنوبي.

الفنان خالد سرحان.

الفنانة فادية عبدالغني.

الفنان محمد التاجي.

الفنانة يارا جبران.

الفنانة لمياء الأمير.

تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.

إخراج ماندو العدل.