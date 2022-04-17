الأحد 17 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع إلى بعد العيد.. وزير التعليم يوضح

وزير التعليم
وزير التعليم

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مايتردد حول تأجيل امتحانات المواد خارج الصفين الأول والثاني الثانوي إلى بعد عيد الفطر المبارك.

قال «شوقي»، خلال تصريحات له، إن مايتردد غير صحيح كالعادة، وتساءل: «هل نحن نشرنا جدول الامتحانات الأول والثاني الثانوي من الأساس؟، وتابع، «مين قال إن هناك امتحانات لباقي المواد في رمضان؟».

وكان أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانوي الثانوي التي ستنطلق غدًا الاثنين، مهم جدًا للتعرف على المنصة الامتحانية وشكل الأسئلة.

وأشار «شوقي»، في تصريحات صحفية، إلى أن التدريبات على الامتحانات الإلكترونية له علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام المقبلة. 

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام، غدًا، أول امتحان تدريبي إلكتروني بشهر أبريل، وذلك لتدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية، استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بعد غد الثلاثاء 19 أبريل، مادة رياضيات (علمي- أدبي).

ويوم الثلاثاء 26 من شهر أبريل، يؤدي الصف الأول الثانوي، امتحان مادة مادة الأحياء.

ويوم الأربعاء، الموافق 27 أبريل، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، مواد الأحياء (علمي)- مادة الجغرافيا (أدبي).

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، تحميل منصة الامتحان الجديدة (swift Assess)، استعدادا لدخول الامتحان التجريبي الالكتروني عبر أجهزة التابلت المدرسي.

التعليم الفنى إلكتروني العام الدراسي الاول الصف الأول الثانوي وزير التربية والتعليم

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