الاختيار 3 الحلقة 16.. كيف طورت الجماعة الإرهابية الأسلحة القديمة؟

سلطت الحلقة 16 من مسلسل الاختيار 3 الضوء على الطرق التي كانت تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية في إعادة تطوير الأسلحة القديمة الخاصة بهم بدلا من شراء أخرى جديدة.

وفي المشهد الذي جمع ضباط المخابرات العامة الضابط مروان القائم بدوره الفنان أحمد عز، ومدير المخابرات الفنان أشرف زكي تحدثا عن خطة الإخوان في إعادة تطوير الأسلحة القديمة وترحيلها بين نقاط أنفاق محددة في سيناء ترصدها أجهزة المخابرات.

وبحسب توضيح المحللة الاستراتيجية التي تعمل بجهاز المخابرات، فإن هذه الطريقة الأفضل لعدم تتبع الأسلحة الجديدة الخاصة من الجماعات الإرهابية من قبل جهاز المخابرات وكذلك توفيرًا للمال.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.



وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر.



كما عرضت الحلقة مشهدا يفسد فيه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك خطة نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقاء اللواء حجازي مدير المخابرات الحربية حينها منفردا، في محاولة منه للاتفاق معه بعيدا عن السيسي، لتنفيذ أهدافه ومصالح الجماعة، لكن فوجئ بوجود عبد الفتاح السيسي في انتظاره.



أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات عامة

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار3 على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء



مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء



مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء