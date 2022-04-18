«القاهرة» من صلاح عيسى إلى عماد الغزالى.. ما مصير جريدة وزارة الثقافة؟

«أغادر اليوم جريدة القاهرة بعد 5 سنوات رئيسا للتحرير، حاولت فيها أن تكون (القاهرة) منبرا للفكر والتنوير والجدل البناء، جريدة لكل المثقفين على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم، جريدة يكتبها المثقفون ويقرأها كل الناس. بالنسبة لى كانت سنوات شديدة الخصوبة والثراء، أتاحت لى أن أقترب أكثر من الخريطة الثقافية لبلدنا فى كافة تجلياتها وفى مختلف الأقاليم.أشكر كل من ساهم بقلمه وفكره وابداعه طوال هذه السنوات على صفحات "القاهرة" ، وأشكر زملائي الذين لولا جهدهم وحماسهم ماصدرت الجريدة على النحو الذى نرجوه.وأتمنى التوفيق للزميل العزيز الذى سيتولى رئاسة التحرير من بعدى، ولل"القاهرة" العريقة كل تقدم وازدهار».

أثارت كلمات الكاتب الصحفى عماد الغزالى، رئيس تحرير جريدة القاهرة الصادرة عن وزارة الثقافة، بمغادرته جريدة القاهرة الأسبوعية الثقافية العامة التى تصدر عن وزارة الثقافة منذ عام 2000 كل يوم ثلاثاء، جدلاً واسعاَ فى الأوساط الثقافية خاصة وأن مغادرته الجريدة دون سبب.

عماد الغزالي: لم يجدد لى هذا العام دون أسباب

عماد الغزالى قال لـ"الدستور"، إن تعاقده مع جريدة القاهرة سنوي، لأنه منتدب من جريدة الوفد، وما حدث هذا العام هو عدم التجديد لى بدون سبب، مشيرًا إلى أن ذلك من الوارد أن يحدث فى أى سنة من السنوات أى لا يجدد له، وأن يسأل فى ذلك الدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الجريدة.

زين خير شلبى رئيساً لتحرير الجريدة خلفاً لـ"عماد الغزالى"

"الدستور" علمت أن الكاتب الصحفى زين خيرى شلبى هو من يتولى رئاسة تحرير الجريدة خلفاً للكاتب عماد الغزالى، وهو ما أكده زين خيرى شلبى بسؤاله عن ذلك مؤكداً ما توصل إليه.

11 فبراير 2021.. هيثم الحاج على يتولى مجلس إدارة جريدة القاهرة

فى 11 فبراير 2021 أصدرت الدكتورة إيناس عيد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارا بتولي الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، رئاسة مجلس إدارة جريدة القاهرة، الذى أوضح أنه حاليا يقوم بدراسة ملفات الجريدة حتى يتسنى له العمل عليها.

2018.. وزيرة الثقافة تطالب صحيفة الوفد بانتداب الغزالى

فى 26 أبريل 2018 وجهت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم طلبا إلى صحيفة الوفد للموافقة على طلب ندب الكاتب الصحفى عماد الغزالى للعمل رئيسا لتحرير جريدة القاهرة، بوزارة الثقافة للعام الثانى على التوالى.

وعلق عماد الغزالى، حول طلب تجديد ندبه لتولى رئاسة تحرير جريدة القاهرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "سعيد جداً بثقة وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، كما شرفت من قبل بثقة الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة السابق".

وتابع عماد غزالى: "فخور جداً بثقة قراء جريدة القاهرة ومساحات المحبة التى تتزايد بيننا يوماً بعد آخر، وأعدكم أن أبذل قصارى جهدى مع زملائى لنكون عند حسن ظنكم، ونبقى مستحقين لمحبتكم ودعمكم ..ألف شكر".

سيد محمود يستقيل من جريدة القاهرة لخلاف مع حلمى النمنم

فى 11 ابريل 2017 أعلن الكاتب الصحفى سيد محمود عن أنه تقدم باستقالته من رئاسة تحرير جريدة القاهرة.

ونشر سيد محمود على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فخور أن العدد الخاص بالأستاذ سمير فريد من جريدة القاهرة هو آخر عدد يحمل توقيعى كرئيس للتحرير، وسأعود بعد استقالتى اعتبارا من اليوم وبناء على طلب وزير الثقافة لخلاف فى وجهات النظر للعمل فى مؤسستى العزيزة الأهرام، مع العلم أن الوزير رفض استقالتى قبل أسبوعين، ومن جهتى أدعو بالتوفيق للزميل الذى سيتولى المسؤولية من بعدى، وأرجو له أن ينجز ما لم أتمكن من إنجازه والحمد لله، ومع كامل احترامى للزملاء الصحفيين لن أخوض فى أسباب الخلاف احتراما لنفسى ولعلاقة صداقة قديمة تجمعنى بالسيد الوزير".

بعد 15 عاما من صدورها .. جابر عصفور يصدر قرارا بتولى صلاح عيسى رئاسة تحرير الجريدة

جريدة القاهرة منذ صدورها عام 2000 برئاسة تحرير الكاتب الصحفى الراحل صلاح عيسى، وحتى 2014 كان قد أصدر الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، قرارًا بتصعيد الكاتب الصحفى صلاح عيسى رئيسًا لمجلس إدارة جريدة القاهرة، والتى رأس تحريرها منذ ما يقرب من 15 عامًا.

من هو زين خيرى شلبي؟

زين خيرى شلبى عضو هيئة تحرير جريدة القاهرة هو ومحمد طعيمة وزين العابدين خيري ومحمد الغول وسهى على رجب ومصطفى طاهر ورشا حسني وأحمد عزت و أحمد محسن.

وكان يكتب فيها بصفة ثابتة العديد من الكُتاب منهم الكاتب الساخر الأستاذ جلال عامر وغيره. و يكتب فيها حاليا مجموعة كبيرة من الكتاب و الروائيين و النقاد المصريين و العرب صدرت منذ عام 2000 .