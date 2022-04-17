الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش «رمضان ومحبة الأوطان».. غدا

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الشهري بعنوان: «رمضان ومحبة الأوطان»، وذلك في التاسعة من مساء الإثنين المقبل، الموافق 18 أبريل الجاري، بقاعة د. هدى وصفي، بمركز الهناجر للفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.

يستضيف الملتقى كلًا من: الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ونيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى.

كما يتخلل اللقاء فقرة فنية صوفية تقدمها «فرقة المولوية» بقيادة الفنان الدكتور عامر التوني، والتي تتضمن مجموعة من الأغاني والأناشيد الصوفية التي تناسب الأجواء الروحانية التي تملأ الكون في هذا الشهر الكريم.

ويواصل ملتقى الهناجر الثقافي تحقيقَ أهدافه التنويرية التي طرحت الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية، وإلقاءَ الضوء على أحد محاوره المهمة، التي تتعلق بمصير وطن بأكمله، فمن خلال الفكر والمعرفة نستطيع الارتقاء بمستوى الوعي لدى المواطن المصري، ويهدف الملتقى إلى انتشار الثقافة ودورها الفعال على الأرض في دعم مؤسسات الدولة الوطنية.

محبة الأوطان الازهري رئيس الجمهورية الأجواء الروحانية أسامة الأزهري

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