تعويم سفينة «إيفر جرين» العالقة بخليج تشيسابيك الأمريكي (صور)

نجحت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، في تعويم سفينة الشحن "إيفر فورورد" التابعة لشركة "إيفر جرين" وذلك بعد جنوحها لأكثر من من خمسة أسابيع فى خليج تشيسابيك الأمريكى.

ووصلت سفينة الشحن "إيفر فورورد" إلى منطقة أنابوليس في حوالي الساعة الـ10 صباحًا يوم الأحد، حيث ستظل راسية هناك حتى تواصل رحلتها إلى بالتيمور، حسبما أكد خفر السواحل الأمريكي وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إيفر فورورد

وبحسب الصحيفة البريطانية، ظلت السفينة - التي يبلغ ارتفاع السفينة 1096 قدمًا- عالقة في خليج تشيسابيك ، قبالة ساحل جزيرة جيبسون، منذ 13 مارس الماضي، مشيرة إلى أن السفينة إيفر جيفن من نفس الشركة التابعة لها سبق أن قناة السويس في مصر لمدة ستة أيام في مارس 2021.

وعلى الرغم من أن السفينة، التي سافرت إلى الولايات المتحدة من هونج كونج، ظلت عالقة لأكثر من شهر، أخبر مسؤولون أنها لم تعطل التجارة.

تعويم إيفر فورورد

وكانت السفينة في رحلة إبحار قصيرة من بالتيمور إلى نورفولك، فيرجينيا، عندما علقت على أرض موحلة وعلى متنها 330 حاوية شحن لكن تم تفريغ حمولتها وهي عالقة للمساعدة في إعادة تعويمها بسهولة أكبر.

وأظهرت لقطات فيديو سبعة زوارق تسحب السفينة “إيفر فورورد” أسفل جسر خليج تشيسابيك حوالي الساعة 9.10 صباحًا يوم الأحد.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يحاول فيها طاقم السفينة تحرير السفينة.

تفريغ حمولة إيفر فورورد

ويقوم خفر السواحل بتوفير ممرات آمنة لإيفر فورورد بينما تستمر زوارق القطر في جر السفينة إلى موقع جنوب الخليج حيث سيقوم المسؤولون بعد ذلك بتقييم الموقف وتحديد الخسائر التي لحقت بها.

وأكدت الصحيفة أن الطاقم سيحتاج إلى إعداد فترة زمنية محددة لتحميل مئات الحاويات التي تمت إزالتها من السفينة في الأسبوع الماضي لتخفيف السفينة وتحريرها، حيث تم استخدام مركبتين لنقل الحاويات إلى ميناء بالتيمور.

تفريغ حمولة إيفر فورورد

وليس من الواضح متى سيتم إعادة تحميل الحاويات، فيما قال حراس السواحل الأمريكي إن ارتفاع المد ساعد في عملية تحرير السفينة المملوكة لشركة Evergreen Marine التايوانية.

وكان من المفترض أن تتصل السفينة Ever Forward بأربعة موانئ على الساحل الشرقي بعد مغادرة الصين في 2 فبراير الماضي حيث كانت تحمل حوالي 5000 حاوية.

ومن أجل تحرير السفينة الجانحة قامت الأطقم المتخصصة بتفريغ 500 حاوية وحفر حوالي 20 قدمًا من الرمال على جانبيها لتخفيف الحمل وسحبها مرة أخرى إلى القناة وتعويمها.

مصر تتغلب على إيفر جرين في 6 أيام

وسلطت “ديلي ميل”، الضوء على جنوح سفينة تابعة لشركة إيفر جرين Evergreen العام الماضي وإغلاق قناة السويس في مصر لمدة ستة أيام.

وقالت الصحيفة إن سفينة الحاويات إيفر جيفن التابعة للشركة كان يبلغ وزنها 200 ألف طن تقريبًا وعلقت في قناة السويس في 23 مارس 2021 ، مما أدى إلى منع حركة المرور البحرية من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس التي يمر عبرها 10 في المائة من حركة التجارة البحرية العالمية، لكن نجحت مصر في 29 مارس من الشهر ذاته في إعادة تعويم السفينة وفرض تعويضات على الشركة المالكة للسفينة.